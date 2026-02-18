MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ηρακλής: Η ημέρα και η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, υπέταξε τη Μύκονο με σκορ 93-65 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR, που συνέτριψε με σκορ 101-71 τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 20:00, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένος την ίδια μέρα, αλλά με ώρα έναρξης στις 17:00.

Το πανόραμα του Final-8

Προημιτελικοί

Τρίτη 17/2

Μαρούσι – Άρης 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18/2

Ηρακλής – Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Πέμπτη 19/2

Μαρούσι – Ολυμπιακός

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR/ΠΑΟΚ

Τελικός

Σάββατο 21/2

ΚΑΕ Ηρακλής ΚΑΕ Παναθηναϊκός

