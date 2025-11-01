ΚΑΕ Ηρακλής: Χωρίς Σμιθ η αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Με μια απουσία ταξιδεύει για την Αθήνα η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ενόψει του αγώνα της Κυριακής (02/11) με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ενημέρωσή της η «κυανόλευκη» ΚΑΕ, απών από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες θα είναι ο Κρις Σμιθ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Την θέση του στη 12άδα πήρε ο Μάριος Γιαννίκος.

Ειδικότερα, την αποστολή του Ηρακλή συνθέτουν οι: Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέαρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Κόουλ Τζον Σύλλας και Μάριος Γιαννίκος.