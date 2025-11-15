ΚΑΕ Ηρακλής: Χωρίς Χρηστίδη αλλά με πίστη απέναντι στον Κολοσσό

Ο Ηρακλής αναμένεται να υποδεχθεί αύριο (16/11) στις 13:00 τον Κολοσσό H Hotels στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, με τους “κυανόλευκους” να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για το σημαντικό παιχνίδι, με τον Βασίλη Χρηστίδη να μην συμμετέχει στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με μια πολύ καλή ομάδα της φετινής GBL, η οποία δείχνει να βρίσκεται σε καλό μπασκετικό ρυθμό, παρά την ήττα της την προηγούμενη Κυριακή από τον Προμηθέα.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην χάσουμε ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Η συγκέντρωσή μας και η ενέργειά μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό στην έδρα μας, με τη βοήθεια του κόσμου μας».