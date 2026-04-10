 Όλες οι ειδήσεις
ΚΑΕ Άρης: Συνεχίζει με ατομικό ο Αντετοκούνμπο, αναμονή ενόψει ΠΑΟΚ

Με ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα στη γάμπα.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ κουβαλάει το συγκεκριμένο θέμα (σφίξιμο στην αριστερή γάμπα) από την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν μάλιστα αυτή η αιτία που τον κράτησε εκτός του δευτέρου ημιχρόνου στη σαββατιάτικη νίκη επί της ΑΕΚ στο Παλέ.

Από τη Μ. Τετάρτη (08/04) που ξεκίνησε ο Άρης την προετοιμασία για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (15/04), ο Αντετοκούνμπο προφυλάσσεται και δεν συμμετέχει ακόμα στο ομαδικό πρόγραμμα. Οι “κιτρινόμαυροι” έχουν και σήμερα προπόνηση, αύριο υπάρχει ρεπό και την Κυριακή του Πάσχα θα επιστρέψουν στο γήπεδο για να μπουν στην τελική ευθεία για το ντέρμπι.

Εκείνη τη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, ο Αντετοκούνμπο θα δοκιμάσει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις. Οι άνθρωποι της ομάδας, όπως και ο ίδιος ο παίκτης, δεν βιάζονται, περιμένοντας το κενό αυτό που δημιουργήθηκε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να λειτουργήσει ευεργετικά υπέρ του. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές εξετάσεις που είχε υποβληθεί ο Αντετοκούνμπο ήταν καθαρές κι έτσι άπαντες στον Άρη τηρούν στάση αναμονής για την κανονική επιστροφή του αθλητή.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Άρης Κώστας Αντετοκούνμπο

