ΚΑΕ Άρης: Συμφώνησε με τον Άντζουσιτς – Το προφίλ του Σέρβου γκαρντ

Σε συμφωνία με τον Ντανίλο Άντζουσιτς για την ενίσχυση του δυναμικού τους ήρθε ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 34χρονο γκαρντ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας και να ενσωματωθεί στο σύνολο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Ο Σέρβος αγωνίστηκε πέρυσι στην Dubai BC, ενώ πρόσφατα το όνομά του αφαιρέθηκε από το ρόστερ της ομάδας στη EuroLeague. Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων όπως οι Χέμοφαρμ, Μέγκα, Παρτίζαν, Βίρτους Μπολόνια, Βαγιαδολίδ, Μπιλμπάο, Ανβίλ, Πάρμα, Ούνικς Καζάν, Ιγκοκέα, Μπουργκ και Μονακό.

Ο 34χρονος γκαρντ έχει διακριθεί σημαντικά στην καριέρα του, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της γαλλικής λίγκας το 2021 με τη Μπουργκ, ενώ έχει εκπροσωπήσει όλες τις εθνικές ομάδες της Σερβίας, κατακτώντας χρυσά μετάλλια σε επίπεδο εφήβων και παίδων.

Πηγή: metrosport.gr