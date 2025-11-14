ΚΑΕ Άρης: Πρόβλημα με Φορμπς και Πουλιανίτη – Με απουσίες κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με σημαντικές απουσίες ολοκληρώνει ο Άρης την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, για το πρωτάθλημα της GBL.

Ο Άλεξ Μερβιλάντζε υπέστη τραυματισμό στον δεξί αντίχειρα και τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής, καθώς δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στην Αθήνα.

Αμφίβολοι παραμένουν επίσης οι Μπριν Φορμπς και Στέλιος Πουλιανίτης. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και απουσίασαν από τις δύο τελευταίες προπονήσεις, γεγονός που καθιστά αβέβαιη τη συμμετοχή τους στο κρίσιμο παιχνίδι.

Οι «κιτρινόμαυροι» αναμένουν την τελευταία προπόνηση πριν το ματς, για να διαπιστωθεί αν κάποιος από τους δύο θα μπορέσει τελικά να προσφέρει τις υπηρεσίες του.