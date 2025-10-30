ΚΑΕ Άρης: Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα δώσει το παρών στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ (01/11, 18:15).

Ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, επιστρέφει για το μεγάλο ματς της 5ης αγωνιστικής, όπως είχε πει ότι θα κάνει μετά το ματς με το Αμβούργο στο οποίο είχε δώσει το παρών για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Σιάο έχει προγραμματίσει το ταξίδι και θα βρεθεί κανονικά στο «Nick Galis Hall» το απόγευμα του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι εισιτήριο για το ματς δεν υπάρχει ούτε για… δείγμα πλέον, καθώς το sold-out έχει πραγματοποιηθεί και το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωσή του από την ΚΑΕ Άρης. Έτσι, το ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπως αναμενόταν.

Στο αγωνιστικό, αμφότεροι προέρχονται από ευρωπαϊκές ήττες, με διαφορετική όμως εικόνα. Ο Άρης μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο (50-48), δεν… κατέβηκε να αγωνιστεί στο δεύτερο, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Χάποελ Ιερουσαλήμ (103-76).

Ο ΠΑΟΚ, χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στο FIBA Europe Cup (τον Τόμας Ντίμσα), πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό και ηττήθηκε από την Μπράουνσβαϊγκ με 88-79.