ΚΑΕ Άρης: Επίσημη η λήξη συνεργασίας με τον Φορμπς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επισημοποιήθηκε σήμερα (02/03) η λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Μπριν Φορμπς.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από αρκετό καιρό απουσίας του παίκτη από την αγωνιστική δράση της ομάδας, καθώς ήταν εκτός πλάνων εδώ και εβδομάδες.

Η αποχώρησή του από τον σύλλογο ολοκληρώνει μια σύντομη και μη ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bryn Forbes. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του».

ΚΑΕ Άρης

