ΚΑΕ Άρης: Είμαστε σίγουροι ότι χάρηκε εκεί ψηλά ο Άλκης

Στον κόσμο του αθλητισμού, υπάρχουν νίκες που μετρούν μόνο στους πίνακες αποτελεσμάτων και άλλες που αγγίζουν την ψυχή.

Χθες, ο αγώνας του Άρη Betsson απέκτησε και τα δύο χαρακτηριστικά, καθώς συνέπεσε με την τραγική επέτειο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, ενός νέου που έφυγε νωρίς αλλά παραμένει ζωντανός στη μνήμη όλων μας.

«Ήταν η πρώτη φορά που αγώνας του ΑΡΗ Betsson συνέπεσε με την τραγική επέτειο της δολοφονίας του Άλκη μας. Η νίκη ήρθε, και μάλιστα επί ενός αντιπάλου όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR, και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, η οποία δε θα σβήσει ποτέ. Είμαστε σίγουροι ότι χάρηκε εκεί ψηλά, μαζί με τα υπόλοιπα αδέρφια που έφυγαν νωρίς. Χθες, βέβαια, ήταν παρών, αφού η φανέλα του βρισκόταν δίπλα στον πάγκο της ομάδας μας και στα 45 λεπτά της συγκλονιστικής αναμέτρησης. Άλκη ζωντανός, για πάντα Αρειανός!», γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η ΚΑΕ.