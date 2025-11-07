ΚΑΕ Άρης: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Νουά

Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμίν Νουά για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-2026, με τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ να έρχεται σήμερα (07/11) στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Amine Noua για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1997 και με ύψος 2.02μ. αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Ο Noua ξεκίνησε την καριέρα του από την Asvel Villeurbanne, στην οποία αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2021. Έκανε το «ξεπέταγμά» του σε ηλικία 20 ετών, όταν το 2017-18 μέτρησε 11 πόντους και 4.7 ριμπάουντ, κερδίζοντας μία θέση στο All Star Game.

Το 2021 έπαιξε για πρώτη φορά στην ισπανική ACB, με τη φανέλα της Andorra. Προς το τέλος της σεζόν υπέγραψε στη γαλλική SIG Strasbourg και το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στην Asvel Villeurbanne.

Το καλοκαίρι του 2023 φόρεσε τη φανέλα της Hapoel Holon και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου μεταπήδησε στην ιταλική Derthona Basket. Τον Ιανουάριο του 2024 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Euroleague, με τη φανέλα της Fenerbahce στην οποία έμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πέρυσι (2024-25) επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Granada, με την οποία έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, μετρώντας 16.1 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Το καλοκαίρι του 2025, μετά το τέλος της ACB, συμφώνησε με τη Satria Muda Bandung από την Ινδονησία, όπου έπαιξε σε 10 αγώνες. Στη συνέχεια συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας του, Asvel Villeurbanne, με την οποία προπονείται έως τώρα».