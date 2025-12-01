Ιβάν Σαββίδης: Ενωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε πρωταθλητές από την παλιά Τούμπα

Σε όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/12) ο Ιβάν Σαββίδης, δίνοντας το στίγμα της ιστορικής σεζόν για τους Θεσσαλονικείς!

Όπως ήταν προγραμματισμένο, ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε σήμερα σε όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον πρόεδρο του Δικεφάλου, αλλά και να συμμετάσχουν σε διάλογο, καθώς ο ίδιος ζήτησε να ακούσει τις απόψεις τους.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποτελεί μια απλή εταιρία, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος απαιτεί από όσους τον υπηρετούν να ενστερνίζονται το DNA του συλλόγου ώστε να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ενότητας, τονίζοντας πως αυτή ήταν ιστορικά το στοιχείο που οδηγεί τον ΠΑΟΚ στην επίτευξη των στόχων του. «Ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον σύλλογο.

Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους στρατηγικούς στόχους, έκανε αναφορά στη νέα Τούμπα και το αθλητικό κέντρο. Όπως ανέφερε, ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας ειδικού σκοπού που θα υπογράψει το μνημόνιο για το νέο γήπεδο, με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών και την ωρίμανση του έργου το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι αναμένονται εξελίξεις και στο μέτωπο του αθλητικού κέντρου.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ιβάν Σαββίδης επανέλαβε την πίστη του στην ομάδα, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να αποχωρήσει από την… Τούμπα ως πρωταθλητής.

Εξέφρασε, τέλος, τη βεβαιότητά του πως η ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά και στην Ευρώπη, θέτοντας ξεκάθαρα τον πήχη των προσδοκιών.

Πηγή: sdna.gr