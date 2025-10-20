Ιβάν Σαββίδης για Ροστόφ: Δεν σκοπεύω να επιστρέψω αλλά αν θελήσουν τη βοήθειά μου δεν θα πω όχι

“Σενάριο” για Ιβάν Σαββίδη και Ροστόφ είχαν σήμερα τα Μέσα στη Ρωσία. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ ανέφερε στο κανάλι του στο “Telegram” ότι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να αναλάβει τον έλεγχο της ομάδας, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος και την τριετία 2002-2005.

Το ρεπορτάζ του Καρπόφ αναφέρει ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 49% των μετοχών, του Αρτάσες Ατουτιουνιάντς, στον Ιβάν Σαββίδη, όπως επίσης και το 25,99%, που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια του Ροστόφ.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην ιστοσελίδα “Gorod” η οποία όμως δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Παρόλα αυτά, μετά το “θόευβο” που προκλήθηκε, το συγκεκριμένο Μέσο έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα στο οποίο ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρεται στη Ροστόφ.

“Ξέρετε, μένω δίπλα στο γήπεδο και ακούω τι συμβαίνει στις κερκίδες όταν βγαίνω για μια βόλτα. Αν υπάρχει ησυχία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν φωνάζουν δυνατά, σημαίνει ότι σκόραραν. Είναι σαν να είμαι εκεί. Δεν μπορώ να το δω, αλλά ακούω τα πάντα, κυριολεκτικά, από τον απέναντι δρόμο. Και πάντα σκέφτομαι, ειδικά όταν υπάρχει αγώνας: ποιος είναι ο στόχος του συλλόγου; Να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα; Αν πούμε στους φορολογουμένους να πληρώσουν, τότε θα πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους.

Δεν γνωρίζω την ιστορία εκ των έσω, δεν γνωρίζω τα πάντα. Όμως είναι σαφές ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του Σαββίδη στη διοίκηση του συλλόγου θα προκαλέσει κάποια ενόχληση. Οπότε δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη. Τουλάχιστον, εγώ δεν είμαι πρόθυμος να το κάνω. Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ, αλλά αν ο κυβερνήτης πιστεύει ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου, δεν θα πω όχι. Τον σέβομαι, όπως σεβόμουν και τον πατέρα του. Προερχόμασταν από το ίδιο διοικητικό υπόβαθρο· ας πούμε ότι πάντα μας ενδιέφερε το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης.

Πιστεύω ότι, αν ο σύλλογος πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ, τότε εμείς, οι επιχειρηματίες, πρέπει να βοηθήσουμε. Κάποιος μπορεί να έχει 100 ρούβλια, κάποιος χίλια, κάποιος ένα εκατομμύριο. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδο εδώ και πολύ καιρό. Μου είπαν ότι έπρεπε να βοηθήσω τον σύλλογο. “Μπορείτε να αγοράσετε ένα κουτί;” Είπα ναι. Το ποσό που μου πρότειναν με εξέπληξε, αλλά αγόρασα ένα. Δεν έχω πάει ποτέ ο ίδιος εκεί. Και, ειλικρινά, ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να πάω. Άφησα τους διευθυντές μου να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα για να δώσουμε χαρά στην πόλη και στην τεράστια βάση οπαδών που αγαπούν τα χρώματα του συλλόγου. Και δεν έχει σημασία αν οι οπαδοί με παρεξήγησαν ή αν εγώ τους παρεξήγησα.

Δεν έχει σημασία. Κάθε βιβλίο έχει πολλές σελίδες· αν αφαιρέσεις κάποιες από αυτές, θα καταστρέψεις ολόκληρη την εικόνα. Έτσι, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η ιστορία μου στο ποδόσφαιρο του Ντον ήταν αρνητική. Όμως, αν υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι ο Σαββίδης έκανε αυτό που έπρεπε και το έκανε σωστά, θα είμαι χαρούμενος. Επαναλαμβάνω: δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ. Αλλά αν χρειαστεί να σώσω τον σύλλογο, θα κάνω ό,τι έκανα υπό τον Γκολούμπεφ (πρώην κυβερνήτη της Περιφέρειας Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμπεφ). Θα τους δώσω χρήματα και ίσως συμμετάσχω σε ορισμένες από τις αποφάσεις” ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης.