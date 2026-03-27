Ιστορική αλλαγή στην ώρα έναρξης του τελικού του Champions League – Σέντρα στις 19:00 στη Βουδαπέστη

Ιστορική αλλαγή στην ώρα έναρξης του τελικού του Champions League.

Παλαιότερα ξεκινούσε στις 21:45, τα τελευταία χρόνια είναι στις 22:00 και το 2026 η ώρα αλλάζει και θα έχουμε σέντρα στις 19:00.

Όπως είναι γνωστό ο τελικός του 2026 θα διεξαχθεί στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, στις 30 Μαΐου.

«Με αυτήν την αλλαγή, βάζουμε την εμπειρία των φιλάθλων στο επίκεντρο του προγράμματός μας. Ο τελικός του UEFA Champions League είναι το αποκορύφωμα της ποδοσφαιρικής σεζόν και η νέα ώρα έναρξης θα τον κάνει ακόμα πιο προσβάσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και με αντίκτυπο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ενώ η έναρξη των 21:00 CET είναι κατάλληλη για αγώνες στα μέσα της εβδομάδας, η νέα ώρα του τελικού του Σαββάτου σημαίνει ότι ο αγώνας θα τελειώσει νωρίτερα, ακόμα κι αν οδηγηθεί σε παράταση ή πέναλτι, και δίνει στους φιλάθλους την ευκαιρία να απολαύσουν το υπόλοιπο της βραδιάς με φίλους και συγγενείς, αναλογιζόμενοι τον πιο σημαντικό αγώνα της σεζόν», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν .