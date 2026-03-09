Ιράν: Πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής ομάδας ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία

Νέες διαστάσεις παίρνει το θέμα της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, που έχει… εγκατασταθεί στην Αυστραλία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και παραμένουν εκεί παρόλο που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του ασιατικού πρωταθλήματος.

Ήδη πέντε μέλη της αποστολής φέρονται να έχουν ζητήσει άσυλο από τις αρχές της Αυστραλίας, ενώ για τις υπόλοιπες παραμένει άγνωστο το τι θα κάνουν.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη Δευτέρα, στην πρεμιέρα του ομίλου στο Robina Stadium, το Ιράν αντιμετώπιζε τη Νότια Κορέα με τις ποδοσφαιρίστριες να παραμένουν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις με τον παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Μοχάμαντ Ρεζά Σανμπαζί να ζητά την παραδειγματική τους τιμωρία.

«Ας πω μόνο ένα πράγμα: οι προδότες σε καιρό πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά», είπε ο Σανμπαζί και συμπλήρωσε: «Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε συνθήκες πολέμου πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά».

Αν και στα επόμενα ματς οι αθλήτριες τραγούδησαν τον ύμνο (κάνοντας μάλιστα στρατιωτικό χαιρετισμό) η κατάσταση δεν άλλαξε ιδιαίτερα και αυτό οδήγησε τη Διεθνή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου σε μαραθώνιες επαφές τόσο με την κυβέρνηση της Αυστραλίας όσο και με την ασιατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, καθώς υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια τους.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να υπάρχουν παίκτριες που θέλουν να επιστρέψουν. Μπορεί κάποιες να θέλουν να ζητήσουν άσυλο ή να παραμείνουν περισσότερο στην Αυστραλία. Υπάρχουν επίσης παίκτριες που ανησυχούν πολύ για το ταξίδι επιστροφής. Είτε μπορέσουν να μείνουν εδώ στην Αυστραλία είτε θέλουν να επιστρέψουν, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό με ασφάλεια. Και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλείς όταν επιστρέψουν στο Ιράν. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο», είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου παικτών της Ασίας και Ωκεανίας της FIFPRO, Beau Busch, ενώ FIFA και η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα τα διεθνή ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι πέντε από τις παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν αυτομόλησαν με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Πηγές με άμεση γνώση του περιστατικού, που μίλησαν ανώνυμα λόγω του κινδύνου που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ομάδα, δήλωσαν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα του Ιράν κόντρα στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία βοήθησε τα πέντε άτομα να φύγουν από το ξενοδοχείο νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Παρότι το ταξίδι επιστροφής αναμενόταν δύσκολο λόγω περιορισμών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής, η ομάδα του Ιράν επρόκειτο να αναχωρήσει από το Gold Coast τη Δευτέρα, αφού έδωσε τον τελευταίο της αγώνα την Κυριακή απέναντι στις Φιλιππίνες.