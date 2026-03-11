MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιράν: “Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Μουντιάλ 2026”, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η προσπάθεια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να προσεγγίσει το Ιράν και να “κλειδώσει” την παρουσία του στο Μουντιάλ 2026 -προκειμένου να μην διαταραχθεί- η διοργάνωση, αυτή τη στιγμή δείχνει να πέφτει στο κενό.

Μετά από συνομιλία που είχε ο Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε αυτόν της FIFA ότι η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου 2026).

“Μίλησα με τον Τραμπ για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και το γεγονός ότι η ιρανική ομάδα έχει προκριθεί για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι χρειαζόμαστε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να ενώσει τους ανθρώπους τώρα περισσότερο από ποτέ”, δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: “Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο”, είπε αρχικά.

“Μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και αρκετές χιλιάδες πολίτες μας έχουν σκοτωθεί. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν η χώρα υποδοχής ήταν κάποια άλλη, η διεθνής κοινότητα σίγουρα θα είχε αντιδράσει και θα είχε αποσύρει τα δικαιώματα φιλοξενίας”, τόνισε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού.

Ιράν Μουντιάλ 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Χέγκσεθ: Η Ρωσία δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Επαναλειτουργεί, μετά από 13 χρόνια ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 ώρες πριν

Χαλκιδική: Μάχη για την παραλία “Φάβα” – Κάτοικοι και φορείς αντιδρούν στην δημοπράτηση της Κτηματικής και την εγκατάσταση beach bar

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Επαναπατρισμοί από Μέση Ανατολή: Ειδική πτήση από το Ντουμπάι για πολίτες με κατοικίδια