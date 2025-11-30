Ηρακλής: Οι οπαδοί γιούχαραν τους παίκτες για την ισοπαλία με τον Καμπανιακό – Έξαλλος ο Μονεμβασιώτης, δείτε βίντεο

Έντονες αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τους φιλάθλους του Ηρακλή μετά το 2-2 με τον Καμπανιακό.

Ήταν ένα ξέσπασμα από τον κόσμο από του Γηραιού για το γεγονός ότι η ομάδα τους δεν κατάφερε να κερδίσει μία εκ των ουραγών της βαθμολογίας.

Με το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες του Ηρακλή συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, απέφυγαν, όμως, στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το μέρος των οργανωμένων οπαδών, όπως συνηθίζουν στα περισσότερα παιχνίδια και αποχώρησαν εν μέσω γιούχας.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με το metrosport.gr, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, εμφανίστηκε έξαλλος έξω από τα αποδυτήρια, μη μπορώντας να κρύψει την έντονη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα.

Η ισοπαλία απέναντι στον Καμπανιακό, στο ντεμπούτο, μάλιστα, του νέου προπονητή, Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, είναι γεγονός ότι επιβάρυνε αρκετά το κλίμα εντός της ομάδας.

Πηγή: metrosport.gr