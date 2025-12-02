MENOY

Ηρακλής: Ο Γιώργος Δεληζήσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Με κάθε επισημότητα πλέον ο Γιώργος Δεληζήσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή.

Οι «κυανόλευκοι» υπογραμμίζουν τη σπουδαία ποδοσφαιρική του διαδρομή, τον επαγγελματισμό και την εμπειρία του, επισημαίνοντας πως αναμένουν ιδιαίτερα καθοριστικό τον ρόλο του στην ομάδα.

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της η «κυανόλευκη» ΠΑΕ επισημαίνει πως ο χαρακτήρας και η διαδρομή του αποτελούν εγγύηση για τον καθοριστικό του ρόλο μεταξύ αποδυτηρίων, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Δεληζήση, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Ο Γιώργος Δεληζήσης, μια προσωπικότητα με σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή και έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα, έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει την καθημερινή λειτουργία της ομάδας με την εμπειρία, την ηρεμία και τον επαγγελματισμό που τον χαρακτηρίζουν. Η διαδρομή και ο χαρακτήρας του αποτελούν εγγύηση ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση αποδυτηρίων, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης.

Η οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται καλή αρχή, με υγεία και δύναμη στο νέο του καθήκον.

Μαζί συνεχίζουμε, με στόχο έναν ΗΡΑΚΛΗ δυνατό, ενωμένο και περήφανο».

