MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής-Νίκη Βόλου: Συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ντέρμπι κορυφής στη SL2

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου (25/10, 14:00) απέναντι στη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Οι φίλοι του Ημίθεου έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους:

Από τα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα

-Πέμπτη και Παρασκευή από 09:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ

-Η διάθεση γίνεται απευθείας από τα γραφεία, χωρίς χρεώσεις ή επιπλέον προμήθειες

Από τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου

-Το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 12:00 το μεσημέρι έως την έναρξη της αναμέτρησης

-Οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός

Ηλεκτρονικά μέσω Ticketmaster

Οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν εύκολα και γρήγορα να εξασφαλίσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας: ticketmaster.gr/pae-pot-hraklhs-vs-nikh-boloy_sgpl_2143347.html

Η ηλεκτρονική αγορά προσφέρει άμεση κράτηση, χωρίς αναμονή και χωρίς φυσική παρουσία στα εκδοτήρια.

Super league 2 Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Με πέντε διψήφιους και εξαιρετική άμυνα ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε το Περιστέρι στην πρώτη του ήττα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Σταύρος Νικολαΐδης για Φιλιππίδη: Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο, θα συνεργαζόμουν μαζί του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 50χρονος χαρακώνει ΙΧ με μαχαίρι – Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη δεν είναι φόβος, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη

ΔΙΕΘΝΗ 37 λεπτά πριν

Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: “Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Το “τελευταίο χειροκρότημα” στον σπουδαίο τραγουδοποιό – Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον αγαπημένο “Νιόνιο”