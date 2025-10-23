Ηρακλής-Νίκη Βόλου: Συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ντέρμπι κορυφής στη SL2

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου (25/10, 14:00) απέναντι στη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Οι φίλοι του Ημίθεου έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους:

Από τα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα

-Πέμπτη και Παρασκευή από 09:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ

-Η διάθεση γίνεται απευθείας από τα γραφεία, χωρίς χρεώσεις ή επιπλέον προμήθειες

Από τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου

-Το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 12:00 το μεσημέρι έως την έναρξη της αναμέτρησης

-Οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός

Ηλεκτρονικά μέσω Ticketmaster

Οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν εύκολα και γρήγορα να εξασφαλίσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας: ticketmaster.gr/pae-pot-hraklhs-vs-nikh-boloy_sgpl_2143347.html

Η ηλεκτρονική αγορά προσφέρει άμεση κράτηση, χωρίς αναμονή και χωρίς φυσική παρουσία στα εκδοτήρια.