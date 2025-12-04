Ηρακλής: Μονομαχία πρόκρισης σήμερα κόντρα στον Παναιτωλικό – Το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναιτωλικό σήμερα στο Καυτανζόγλειο, σε μια μονομαχία πρόκρισης στις θέσεις 5-12 για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το κακό παιχνίδι με τον Καμπανιακό και η χαμένη ευκαιρία για να δημιουργήσει μια βαθμολογική διαφορά που θα του έδινε μεγαλύτερη άνεση, μένουν πίσω για τον Ηρακλή που ανασυγκροτείται και υποδέχεται σήμερα (04/12, 17:00, Cosmote Sport 1 HD) τον Παναιτωλικό. Οι «κυανόλευκοι» στους 3 βαθμούς (όσους και ο αντίπαλός τους, αλλά σε 3 αγώνες) έχουν ανάγκη τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης στο γκρουπ 5-12.

Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς έχει εκτός πλάνων για τον σημερινό αγώνα τους Στουρνάρα, Μάναλη, Εραμούσπε και Κυνηγόπουλο, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής, όπως και τον ανέτοιμο ακόμη Ντέλετιτς.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Ουές, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Αναστασίου, Βιτλής, Κάτσικας, Σιδεράς, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Ταχμετζίδης, Αναστασιάδης, Ντοβεντάν, Κούστα, Ντουρμισάι, Μωυσίδης, Παπαγεωργίου και Μαχαίρας.

Ο Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου) ορίστηκε από την ΚΕΔ ως διαιτητής της αναμέτρησης. Βοηθοί του θα είναι οι Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας) και Δημήτρης Παγουρτζής (Πειραιώς) με 4ο Διαιτητή τον Παναγιώτη-Ραφαήλ Τσιάρα (Καβάλας).

