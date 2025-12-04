MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Μονομαχία πρόκρισης σήμερα κόντρα στον Παναιτωλικό – Το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναιτωλικό σήμερα στο Καυτανζόγλειο, σε μια μονομαχία πρόκρισης στις θέσεις 5-12 για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το κακό παιχνίδι με τον Καμπανιακό και η χαμένη ευκαιρία για να δημιουργήσει μια βαθμολογική διαφορά που θα του έδινε μεγαλύτερη άνεση, μένουν πίσω για τον Ηρακλή που ανασυγκροτείται και υποδέχεται σήμερα (04/12, 17:00, Cosmote Sport 1 HD) τον Παναιτωλικό. Οι «κυανόλευκοι» στους 3 βαθμούς (όσους και ο αντίπαλός τους, αλλά σε 3 αγώνες) έχουν ανάγκη τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης στο γκρουπ 5-12.

Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς έχει εκτός πλάνων για τον σημερινό αγώνα τους Στουρνάρα, Μάναλη, Εραμούσπε και Κυνηγόπουλο, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής, όπως και τον ανέτοιμο ακόμη Ντέλετιτς.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Ουές, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Αναστασίου, Βιτλής, Κάτσικας, Σιδεράς, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Ταχμετζίδης, Αναστασιάδης, Ντοβεντάν, Κούστα, Ντουρμισάι, Μωυσίδης, Παπαγεωργίου και Μαχαίρας.

Ο Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου) ορίστηκε από την ΚΕΔ ως διαιτητής της αναμέτρησης. Βοηθοί του θα είναι οι Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας) και Δημήτρης Παγουρτζής (Πειραιώς) με 4ο Διαιτητή τον Παναγιώτη-Ραφαήλ Τσιάρα (Καβάλας).

Πηγή: metrosport.gr

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του: “Πήραμε τσακισμένο καράβι, παραδώσαμε γεμάτα ταμεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κοζάνη: Οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζόμενους της ΔΕΗ πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι – Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Αντώνης Καρυστινός: Έκανα ζογκλερικά και περπατούσα με ξυλοπόδαρα στον δρόμο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Για “προκλητικές σπατάλες” στον Δήμο Αθηναίων μιλάει η παράταξη του Κ. Μπακογιάννη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρία περιστατικά σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες