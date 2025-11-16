Ηρακλής-Κολοσσός 86-71: Με οδηγό Τσιακμά η δεύτερη νίκη στην GBL

Την δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ηρακλής (2-4), ο οποίος από την δεύτερη περίοδο και έπειτα ήταν πολύ ανώτερος του Κολοσσού (2-5) και τον υποχρέωσε στην πέμπτη του ήττα με 86-71.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκαν μέχρι και με διψήφια διαφορά (21-32), όμως ο Τσιακμάς (14π, 4/5 τρίποντα) με συνεχόμενες εύστοχες προσπάθειες έστειλε τον Ηρακλή προηγούμενο στα αποδυτήρια με 48-46.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής με καλή άμυνα αλλά και καλές επιλογές στην επίθεση προηγήθηκε ακόμη και με 17 (73-56) λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου και κλείδωσε το αποτέλεσμα με καλή άμυνα στην τέταρτη περίοδο.

Σίγουρα αυτό που κρατά κανείς από το παιχνίδι είναι η σπουδαία εμφάνιση από τον Τσιακμά, που πραγματοποίησε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι. Ωστόσο, η εξαιρετική άμυνα από το 21-32 και έπειτα πρέπει να αποτελέσει οδηγό της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς από εδώ και έπειτα. Επίσης, η ατμόσφαιρα του Ιβανωφείου ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετική και βοήθησε την ομάδα του «Γηραιού» ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά και ο Κολοσσός είχε να διαχειριστεί διψήφιες διαφορές υπέρ του.

Τέλος, αν και πολύ άστοχος, ο Φόρμαν άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους (6/19 σουτ), 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71.

