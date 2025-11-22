Ηρακλής – Καβάλα: Ο Μάναλης “καθάρισε” νωρίς το ματς και ο Γηραιός παραμένει στην κορυφή

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο -πρωτοπόρος- ΠΟΤ Ηρακλής.

Ο «Γηραιός» επιβλήθηκε 1-0 της Καβάλας στο Καυτανζόγλειο, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, και διεύρυνε το εφετινό αήττητό του (8-3-0), ενώ απέκτησε -έστω και προσωρινά- προβάδισμα τεσσάρων βαθμών σε σχέση με τις Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας που ακολουθούν στην κατάταξη.

Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη πέτυχε ο Μάναλης στο 4ο λεπτό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ