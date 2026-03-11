Ηρακλής: “Κατάπιε” την ΤαλΤεκ και προκρίθηκε στους 8 του ENBL

Πλώρη για τα ημιτελικά και το φάιναλ φορ του ENBL έβαλε ο Ηρακλής το βράδυ της Τετάρτης στο Ιβανώφειο.

Οι κυανόλευκοι σε ένα κατάμεστο γήπεδο που και πάλι… χόρευε, έπαιξαν «τόσο όσο» για να επικρατήσουν της ΤαλΤεκ Αλεξέλα από την Εσθονία με 76-63 και προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες την Ντζίκι από την Πολωνία.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς δεν χρειάστηκε να πατήσει πολύ το… γκάζι, έχοντας μάλιστα χαμηλά ποσοστά στις ελεύθερες βολές αλλά και στα σουτ τριών πόντων, ωστόσο είχε ξεσπάσματα στην απόδοσή της που «έχτισαν» μία διαφορά ικανή να τους εξασφαλίσει τη νίκη-πρόκριση.

Πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή ήταν ο «υπερηχητικός» το τελευταίο διάστημα και «ήρωας» του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χάρη στο buzzer beater του, Έντλερ Ντέιβις που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους. Ουέρ και Στρονγκ πρόσθεσαν άλλους 13 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Για τους Εσθονούς, ξεχώρισαν οι Γιούρκαταμ με 13 και Πέκχα με 12 πόντους.

Στο Ιβανώφειο έδωσε το «παρών» και ο εκτελεστικός διευθυντής του ENBL Έντγκαρς Ζάντερς που πήρε… γεύση από την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο Ιβανώφειο.

Σε περίπτωση πρόκρισης των κυανόλευκων στο φάιναλ φορ, επιθυμία τους είναι αυτό να διεξαχθεί είτε στο Ιβανώφειο είτε στο «Αμοιρίδης» της Ξάνθης χωρητικότητας 3.957 θεατών.

Τέλος στο ημίχρονο του αγώνα βραβεύτηκε από την ΚΑΕ Ηρακλής η ποδοσφαιρική ομάδα που πανηγύρισε την άνοδό της στη Super League 1.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 44-25, 62-45, 76-63

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών του Ηρακλή: Ντάρκο Κέλι 5, Έντλερ Ντέιβις 18, Ουέρ 13, Στρονγκ 11, Φάντερμπεργκ 3, Χρηστίδης 5, Τσιακμάς 7, Σμιθ 5, Μωραϊτης 3, Καμπουρίδης 4, Σύλλας 2