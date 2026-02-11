MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Κάλεσμα των οργανωμένων για μαζική προσέλευση στον αγώνα με τον Αστέρα Β’ – “Κρίνεται το μέλλον ενός συλλόγου”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κάλεσμα στους οπαδούς του Ηρακλή να παρευρεθούν στον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου (14/02 15:00) με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης Β’, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Αυτόνομη Θύρα 10.

“Το Σάββατο λοιπόν, ξεκινάει μια σειρά αγώνων που κρίνουν πολύ περισσότερα από μια απλή άνοδο ομάδας. Κρίνουν το μέλλον ενός συλλόγου ολόκληρου, κρίνουν την επιβίωση του, κρίνουν τη ψυχική μας υγεία!”, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Σημειώνεται πως ο “Γηραιός” ρίχνεται στη μάχη των Play Off, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του προς την Super League 1.

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Κατέρρευσε τμήμα παλαιού κτιρίου – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Πρόστιμο 8.000 ευρώ για όλους τους οδηγούς που κάνουν αυτή την κίνηση – Ποια συνήθεια πρέπει να κόψεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Play off και play out στη Super League 2: Πότε παίζει ο Ηρακλής – Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ερώτηση στην Κομισιόν για το ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο – Υπογράφεται από ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Ν. Σερρών

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Μαθήτρια από τον Εύοσμο μεταξύ των πέντε πρεσβευτών της Ελλάδας στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων