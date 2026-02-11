Ηρακλής: Κάλεσμα των οργανωμένων για μαζική προσέλευση στον αγώνα με τον Αστέρα Β’ – “Κρίνεται το μέλλον ενός συλλόγου”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Κάλεσμα στους οπαδούς του Ηρακλή να παρευρεθούν στον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου (14/02 15:00) με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης Β’, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Αυτόνομη Θύρα 10.
“Το Σάββατο λοιπόν, ξεκινάει μια σειρά αγώνων που κρίνουν πολύ περισσότερα από μια απλή άνοδο ομάδας. Κρίνουν το μέλλον ενός συλλόγου ολόκληρου, κρίνουν την επιβίωση του, κρίνουν τη ψυχική μας υγεία!”, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.
Σημειώνεται πως ο “Γηραιός” ρίχνεται στη μάχη των Play Off, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του προς την Super League 1.
