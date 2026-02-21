MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής: Η αποστολή για Βόλο – Ποιους επέλεξε ο Πετράκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σταθερά και με ξεκάθαρο πλάνο προχωρά ο Ηρακλής προς την υλοποίηση του μεγάλου στόχου: την επιστροφή στη Super League έπειτα από εννέα χρόνια.

Οι «κυανόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή (22/02) τη Νίκη Βόλου στο «Παντελής Μαγουλάς», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των play offs ανόδου.

Στα θετικά για τον Γηραιό καταγράφεται η επιστροφή των Ντουρμισάι, Γιαννούτσου και Δημητρίου, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένουν οι Φοφανά και Μαχαίρας.

Το παιχνίδι στο «Παντελής Μαγουλάς» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική ευθεία των play offs ανόδου. Με σταθερά βήματα και προσήλωση στο πλάνο, οι «κυανόλευκοι» θέλουν να κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η αποστολή των «κυανολεύκων» για την εκτός έδρας δοκιμασία στον Βόλο:

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Eurovision 2026: H Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο απαντά στα αρνητικά σχόλια – “Δεν με νοιάζουν”

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 12 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα η Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού – Σε ποιον Ιερό Ναό θα φιλοξενηθεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κοζάνη: Αίσιο τέλος για ζευγάρι επισκεπτών στην Βλάστη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε δύο οικίες στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Συναγερμός στο Παρίσι: Eκκενώνονται κεντρικά κτίρια μετά από απειλητικά μηνύματα για εκρηκτικούς μηχανισμούς