Ηρακλής: Η αποστολή για Βόλο – Ποιους επέλεξε ο Πετράκης

Σταθερά και με ξεκάθαρο πλάνο προχωρά ο Ηρακλής προς την υλοποίηση του μεγάλου στόχου: την επιστροφή στη Super League έπειτα από εννέα χρόνια.

Οι «κυανόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή (22/02) τη Νίκη Βόλου στο «Παντελής Μαγουλάς», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των play offs ανόδου.

Στα θετικά για τον Γηραιό καταγράφεται η επιστροφή των Ντουρμισάι, Γιαννούτσου και Δημητρίου, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένουν οι Φοφανά και Μαχαίρας.

Το παιχνίδι στο «Παντελής Μαγουλάς» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική ευθεία των play offs ανόδου. Με σταθερά βήματα και προσήλωση στο πλάνο, οι «κυανόλευκοι» θέλουν να κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την επιστροφή τους στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η αποστολή των «κυανολεύκων» για την εκτός έδρας δοκιμασία στον Βόλο: