Ηρακλής: Η ανάρτηση της ΠΑΕ ενόψει της έναρξης των πλέι οφ – “Ε, ε έρχονται”

Η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν ποια ομάδα θα προβιβαστεί στη Super League 1, έχει ξεκινήσει.

Ο Ηρακλής συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα της πρεμιέρας, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR B’ στο Καυτανζόγλειο, το μεσημέρι του Σαββάτου στις 15:00. Η ΠΑΕ με αφορμή το ξεκίνημα της διαδικασίας και το πρώτο παιχνίδι, έκανε την σχετική ανακοίνωση μέσω των social media, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ε, ε έρχονται».

Παράλληλα, υπενθύμισε στον κόσμο ότι συνεχίζεται η διάθεση των μίνι εισιτηρίων διαρκείας για τα τρία παιχνίδια των πλέι οφ στο Καυτανζόγλειο με αντιπάλους Αστέρα AKTOR B’, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

