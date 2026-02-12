Ηρακλής: Επικό βίντεο με άρωμα… Eurovision – “Σκίσαν όλα τα πτυχία οι γιατροί”

Επικό βίντεο… παροξυσμού και τρέλας από την ΠΑΕ Ηρακλής, με βίντεο στα social media για την προώθηση των μίνι διαρκείας για τα play off της ανόδου με στίχο ως τίτλο από σύνθημα οπαδικό, αλλά συνάμα και με… άρωμα Eurovision, με το viral τραγούδι «Ferto» και τον Ακύλα.

«Σκίσαν όλα τα πτυχία οι γιατροί…», λέει ο τίτλος του βίντεο που έχει αναρτηθεί ήδη στα social media της ομάδας.

Η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της να προμηθευτεί την κάρτα διαρκείας για να βοηθήσει στην προσπάθεια επιστροφής στη Stoiximan Super League, μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Δείτε το βίντεο

Ακολούθησε, βεβαίως και νέα ανάρτηση από τον Ηρακλή, με τον τίτλο «Έ, Ερχονται…», κι αυτό επίσης εμπνευσμένο από σύνθημα της κερκίδας.

Η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν ποια ομάδα θα προβιβαστεί στη Super League 1 έχει ξεκινήσει. Ο Ηρακλής είναι μπροστά σε ένα ένα κρίσιμο και συνάμα ιστορικό σταυροδρόμι.