Ηρακλής-Αστέρας Β’: Οι τιμές των εισιτηρίων – “Το Καυτανζόγλειο πρέπει να βράζει”
Ξεκινάει για τον Ηρακλή η πιο κρίσιμη φάση της σεζόν.
Το Σάββατο (14/02) ο Γηραιός ρίχνεται στη μάχη των Play Off, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του προς την Super League 1.
Η αρχή γίνεται στο Καυτανζόγλειο, εκεί όπου η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Β’.
Η “κυανόλευκη” ΠΑΕ γνωστοποίησε τις τιμές των εισιτηρίων, κάνοντας, παράλληλα, κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν βροντερό παρών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ορίστηκε το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των Play Off με αντίπαλο τον Αστέρας AKTOR B.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης 15:00.
Τιμές Εισιτηρίων Αγώνα
Κατηγορία Θύρες Τιμή
Απλό Εισιτήριο 7 – 10 25€
Απλό Εισιτήριο 11 – 15 35€
Επίσημα 3 – 6 50€
Gold VIP VIP 150€
Τα μίνι διαρκείας των Play Off θα διατίθενται και την ημέρα του αγώνα, έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Τα εκδοτήρια στο γήπεδο θα ανοίξουν στις 12:00 την ημέρα του αγώνα.
Παράλληλα, τόσο τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα όσο και τα μίνι διαρκείας συνεχίζουν να πωλούνται κανονικά καθημερινά από τα γραφεία της Μικράς (09:00-17:00), καθώς και ηλεκτρονικά μέσω Ticketmaster.
Το Καυτανζόγλειο πρέπει να βράζει -όλοι δίπλα στην ομάδα από το πρώτο λεπτό των Play Off».