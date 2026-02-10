Ηρακλής-Αστέρας Β’: Οι τιμές των εισιτηρίων – “Το Καυτανζόγλειο πρέπει να βράζει”

Ξεκινάει για τον Ηρακλή η πιο κρίσιμη φάση της σεζόν.

Το Σάββατο (14/02) ο Γηραιός ρίχνεται στη μάχη των Play Off, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του προς την Super League 1.

Η αρχή γίνεται στο Καυτανζόγλειο, εκεί όπου η στήριξη του κόσμου είναι απαραίτητη στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Β’.

Η “κυανόλευκη” ΠΑΕ γνωστοποίησε τις τιμές των εισιτηρίων, κάνοντας, παράλληλα, κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν βροντερό παρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ορίστηκε το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των Play Off με αντίπαλο τον Αστέρας AKTOR B.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης 15:00.

Τιμές Εισιτηρίων Αγώνα

Κατηγορία Θύρες Τιμή

Απλό Εισιτήριο 7 – 10 25€

Απλό Εισιτήριο 11 – 15 35€

Επίσημα 3 – 6 50€

Gold VIP VIP 150€

Τα μίνι διαρκείας των Play Off θα διατίθενται και την ημέρα του αγώνα, έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Τα εκδοτήρια στο γήπεδο θα ανοίξουν στις 12:00 την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα, τόσο τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα όσο και τα μίνι διαρκείας συνεχίζουν να πωλούνται κανονικά καθημερινά από τα γραφεία της Μικράς (09:00-17:00), καθώς και ηλεκτρονικά μέσω Ticketmaster.

Το Καυτανζόγλειο πρέπει να βράζει -όλοι δίπλα στην ομάδα από το πρώτο λεπτό των Play Off».