Ηρακλής: Αποχαιρέτησε ο Γιώργος Πετράκης – Τι είπε στην ομιλία του στους ποδοσφαιριστές

Φωτογραφία: Intime
Την τελευταία του προπόνηση με τον Ηρακλή πραγματοποίησε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Γιώργος Πετράκης, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήταν γνωστό, όχι όμως με επίσημη μορφή, περί αποχώρησής του από τους «κυανόλευκους».

Ο Έλληνας τεχνικός που συνέβαλε πολύ στην άνοδο του Ηρακλή στη Super League 1 αλλάζοντας και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, δεν θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στην τεχνική ηγεσία της. Μιλώντας στους ποδοσφαιριστές σε μία έντονα συγκινησιακή κατάσταση, ευχαρίστησε άπαντες για τη συνεργασία και την επίτευξη του στόχου της ανόδου, ευχόμενος παράλληλα καλή συνέχεια σε όλους.

«Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, σήμερα είσαι σε μία ομάδα και αύριο κάπου αλλού. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συνεργάστηκα μαζί σας, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο της επιστροφής του Ηρακλή στη φυσική του θέση και αυτό λέει πολλά. Είναι τιμή μας που υπηρετήσαμε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Εύχομαι όλοι σας να έχετε υγεία, να περάσετε όμορφα το Πάσχα και τη νέα χρονιά όπου βρίσκεται ο καθένας σας να πετύχει προσωπικούς και συλλογικούς στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος οι ποδοσφαιριστές, ελλείψει πλέον και αγωνιστικών υποχρεώσεων, έλαβαν άδεια για το Πάσχα μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, τις οποίες όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιεί ο Άκης Στολτίδης.

Πηγή: metrosport.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ημαθία: Συνελήφθη 43χρονος για κατοχή κάνναβης και ζυγαριών ακριβείας στην Αλεξάνδρεια

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Τάσος Χαλκιάς: Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Δεν αισθάνομαι κακοποιημένος, από αγάπη με βάραγε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με ΙΧ, βανάκι και μία μηχανή – Διασωληνωμένος 47χρονος στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μπλόκο στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Πότε θα τεθεί σε ισχύ

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Ανατροπή με τον καιρό την Κυριακή του Πάσχα – Πότε θα βρέξει και πώς θα κάνουμε Ανάσταση