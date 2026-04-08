Ηρακλής: Αποχαιρέτησε ο Γιώργος Πετράκης – Τι είπε στην ομιλία του στους ποδοσφαιριστές

Την τελευταία του προπόνηση με τον Ηρακλή πραγματοποίησε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Γιώργος Πετράκης, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήταν γνωστό, όχι όμως με επίσημη μορφή, περί αποχώρησής του από τους «κυανόλευκους».

Ο Έλληνας τεχνικός που συνέβαλε πολύ στην άνοδο του Ηρακλή στη Super League 1 αλλάζοντας και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, δεν θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στην τεχνική ηγεσία της. Μιλώντας στους ποδοσφαιριστές σε μία έντονα συγκινησιακή κατάσταση, ευχαρίστησε άπαντες για τη συνεργασία και την επίτευξη του στόχου της ανόδου, ευχόμενος παράλληλα καλή συνέχεια σε όλους.

«Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, σήμερα είσαι σε μία ομάδα και αύριο κάπου αλλού. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συνεργάστηκα μαζί σας, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο της επιστροφής του Ηρακλή στη φυσική του θέση και αυτό λέει πολλά. Είναι τιμή μας που υπηρετήσαμε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Εύχομαι όλοι σας να έχετε υγεία, να περάσετε όμορφα το Πάσχα και τη νέα χρονιά όπου βρίσκεται ο καθένας σας να πετύχει προσωπικούς και συλλογικούς στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος οι ποδοσφαιριστές, ελλείψει πλέον και αγωνιστικών υποχρεώσεων, έλαβαν άδεια για το Πάσχα μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, τις οποίες όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιεί ο Άκης Στολτίδης.

