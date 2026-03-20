Ιδιοκτήτης Μπακς για Αντετοκούνμπο: “Ή θα ανανεώσει ή θα τον ανταλλάξουμε”

THESTIVAL TEAM

Οι Μπακς μετά πολλά χρόνια δεν θα μπουν στα playoffs του NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που αυτή τη στιγμή αναρρώνει από μία υπερέκταση που έπαθε στο γόνατο, είναι πιθανό να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς μετά και από τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας.

Το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας ανέφερε ότι για να παραμείνει θα πρέπει να ανανεώσει, αλλιώς θα πρέπει οι Μπακς να τον ανταλλάξουν.

Αυτό όσο σκληρό και αν ακούγεται είναι λογικό, καθώς τα «ελάφια» θα πρέπει να διασφαλίσουν το μέλλον τους με ανταλλάγματα αν ο Γιαννης Αντετοκούνμπο δεν επιθυμεί να συνεχίσει.

«Ο Γιάννης θα μπει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε», δήλωσε ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουες Έντενς, σε συνέντευξή του στο ESPN.

Και πρόσθεσε: «Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του».

Οι Μπακς πρόσφατα είχαν μία διαφωνία με τον Έλληνα παίκτη, καθώς ήθελαν να τον προφυλάξουν αι να μην αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον ίδιο να μην είναι σύμφωνος με αυτό το πλάνο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

