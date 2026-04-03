Η UEFA αποθεώνει τον “μάγο” Καρέτσα για την δράση του στο Europa League – Δείτε βίντεο

Η UEFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram αποθεώνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για τη δράση του στο Europa League.

Μπορεί η Γκενκ να αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Europa League, αλλά ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ενθουσίασε την UEFA με όσα έκανε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 19, έπαιξε φέτος σε 11 παιχνίδια στο Europa League και είχε 2 γκολ και 5 ασίστ.

Η UEFA ανέβασε βίντεο με τα μαγικά του και έγραψε: «Σχολείο δεξιοτήτων με τον Καρέτσα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε αποθεώσει τον νεαρό άσο για τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδα στο Nations League, αλλά και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.