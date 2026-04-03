Η UEFA αποθεώνει τον “μάγο” Καρέτσα για την δράση του στο Europa League – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η UEFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram αποθεώνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για τη δράση του στο Europa League.

Μπορεί η Γκενκ να αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Europa League, αλλά ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ενθουσίασε την UEFA με όσα έκανε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 19, έπαιξε φέτος σε 11 παιχνίδια στο Europa League και είχε 2 γκολ και 5 ασίστ.

Η UEFA ανέβασε βίντεο με τα μαγικά του και έγραψε: «Σχολείο δεξιοτήτων με τον Καρέτσα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε αποθεώσει τον νεαρό άσο για τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδα στο Nations League, αλλά και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

UEFA Κωνσταντίνος Καρέτσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Τυροκομεία Λέσβου απειλούν με κλείσιμο στις 8 Απριλίου λόγω απαγόρευσης εξαγωγών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

“Η Ιωάννα Τούνη ήξερε, ανεβάζοντας αυτό το story, τι θα γίνει”, είπε η δικηγόρος του καταδικασθέντα για revenge porn

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: “Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο” – Η ειρωνική αντίδραση της Μπαντόσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Μάχη με τον χρόνο” για εγκυμονούσα – Μέσα σε 4 λεπτά στο Ιπποκράτειο με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Λίνα Σακκά: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό