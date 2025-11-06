Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Θεσσαλονίκη θα είναι μεταξύ των «στάσεων» που θα κάνει η Ολυμπιακή Φλόγα, ταξιδεύοντας για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» (6-22 Φεβρουαρίου). Η τελετή υποδοχής της Φλόγας θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου, το απόγευμα, μπροστά από το γλυπτό «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στον σχεδιασμό της διαδρομής της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας συμπεριέλαβε τη Θεσσαλονίκη για τη διέλευση και τη διανυκτέρευση της Ολυμπιακής Φλόγας, με τον κεντρικό δήμο να αποδέχεται την τιμητική πρόταση.

Η Τελετή Αφής της Φλόγας θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, ενώ η λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει εννέα ημέρες, καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, και ακολούθως η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή του «Μιλάνο – Κορτίνα», στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο αριθμός των λαμπαδηδρόμων που αναλογεί σε κάθε Δήμο και το τμήμα της διαδρομής που διανύει κάθε λαμπαδηδρόμος είναι καθορισμένα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Ολυμπιακή Φλόγα μετακινείται και γίνεται δεκτή με τιμές Αρχηγού Κράτους. Αποτελεί αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς τη διαδρομή της καλύπτουν διεθνή ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα φροντίσει για την οργάνωση του χώρου, με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει και τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στην προσεχή του συνεδρίαση καλείται να εγκρίνει το θέμα.

Πριν από από την άφιξη και τη διανυκτέρευσή της στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει και από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

