Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Κλειώ Θεσσαλονίκης» και τον Ευρωπαϊκό φορέα European Goalball Club Association διοργανώνουν τους Διεθνείς Αγώνες του Παραολυμπιακού αθλήματος Goalball – «EGCA European Cup 2025».

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού «Διεθνείς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος», από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη», υπό την αιγίδα τηςΕθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Σερβία και θα μεταδοθούν live και στο κανάλι του Youtube Goalball TV.

Ώρες αγώνων:

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου: 13:00 – 19:50

Σάββατο 29 Νοεμβρίου: 09:00 – 19:20

Κυριακή 30 Νοεμβρίου: 09:00 – 13:00