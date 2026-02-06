Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – Δείτε live εικόνα από το Μιλάνο

Η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 διαφέρει σε πολλά σημεία από τις προηγούμενες.

Με σύμμαχο την τεχνολογία και την ονομασία «Αρμονία», οι Ιταλοί διοργανωτές ρισκάρουν με την παρουσίαση ενός φαντασμαγορικού θεάματος από τέσσερα διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, ώστε να καλύψουν όλο το φάσμα των αθλημάτων και των τοποθεσιών στους οποίους θα διεξαχθούν οι φετινοί αγώνες.

Ο σχεδιασμός κάλυψης της μεγάλης αυτής γιορτής περιλαμβάνει:

-Περισσότερες από 50 κάμερες τελευταίας τεχνολογίας.

-Εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα, γερανούς και καλωδιακές κάμερες (cable cams).

-Τρία ελικόπτερα και στόλο από drones για εναέριες λήψεις.

-25 smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, τα οποία θα λειτουργούν ως συμπληρωματική ροή (secondary feed), προσφέροντας «backstage» πλάνα και υποκειμενικές λήψεις από την οπτική γωνία των πρωταγωνιστών.

Τον γενικό συντονισμό και τη διαχείριση του μεγάλου εγχειρήματος, έχει ένας Έλληνας, ο γενικός διευθυντής της Olympic Broadcasting Services (OBS), του ραδιοτηλεοπτικού βραχίονα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάννης Έξαρχος.

Δείτε live εικόνα από το Μιλάνο: