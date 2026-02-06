MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – Δείτε live εικόνα από το Μιλάνο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 διαφέρει σε πολλά σημεία από τις προηγούμενες.

Με σύμμαχο την τεχνολογία και την ονομασία «Αρμονία», οι Ιταλοί διοργανωτές ρισκάρουν με την παρουσίαση ενός φαντασμαγορικού θεάματος από τέσσερα διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, ώστε να καλύψουν όλο το φάσμα των αθλημάτων και των τοποθεσιών στους οποίους θα διεξαχθούν οι φετινοί αγώνες.

Ο σχεδιασμός κάλυψης της μεγάλης αυτής γιορτής περιλαμβάνει:

-Περισσότερες από 50 κάμερες τελευταίας τεχνολογίας.

-Εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα, γερανούς και καλωδιακές κάμερες (cable cams).

-Τρία ελικόπτερα και στόλο από drones για εναέριες λήψεις.

-25 smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, τα οποία θα λειτουργούν ως συμπληρωματική ροή (secondary feed), προσφέροντας «backstage» πλάνα και υποκειμενικές λήψεις από την οπτική γωνία των πρωταγωνιστών.

Τον γενικό συντονισμό και τη διαχείριση του μεγάλου εγχειρήματος, έχει ένας Έλληνας, ο γενικός διευθυντής της Olympic Broadcasting Services (OBS), του ραδιοτηλεοπτικού βραχίονα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάννης Έξαρχος.

Δείτε live εικόνα από το Μιλάνο:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Σκάνδαλο Επστιν: Αυξάνονται οι πιέσεις για την παραίτηση του Τζακ Λανγκ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία: Η απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και η δίωξη για κακούργημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας για μεταναστευτικό: Με ευθύνη εγγυόμαστε το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια της χώρας μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση του Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωματερή στον Εύοσμο έχει μετατραπεί σε “νεκροταφείο” στρωμάτων – Δείτε βίντεο