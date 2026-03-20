Η Σενεγάλη πήγε το τρόπαιο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σε… στρατιωτική βάση για να μην το πάρει το Μαρόκο – Δείτε βίντεο

Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.

Υπενθυμίζεται πως η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα, αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) -επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα- της το αφαίρεσε και το… απένειμε στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.