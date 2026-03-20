Η Σενεγάλη πήγε το τρόπαιο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σε… στρατιωτική βάση για να μην το πάρει το Μαρόκο – Δείτε βίντεο
Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.
Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.
Υπενθυμίζεται πως η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα, αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) -επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα- της το αφαίρεσε και το… απένειμε στο Μαρόκο.
Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.
The 2025 AFCON trophy remains fully guarded and secured in Senegal by their military until further notice. Men at work 😎🇸🇳 😂 pic.twitter.com/EE7LEreUjs— 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) March 19, 2026