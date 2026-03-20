Η Σενεγάλη πήγε το τρόπαιο Κύπελλο Εθνών Αφρικής σε… στρατιωτική βάση για να μην το πάρει το Μαρόκο – Δείτε βίντεο

Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.

Υπενθυμίζεται πως η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα, αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) -επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα- της το αφαίρεσε και το… απένειμε στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Επικεφαλής ΔΟΕ: Η αποκατάσταση της προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες

MARKET 18 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαντώ: Στην Eurovision ήμουν άρρωστη, τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία να κάνω θεραπείες

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Μπαίνω την επόμενη εβδομάδα στον μήνα μου, το μόνο που με νοιάζει είναι να πάνε όλα καλά

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κατερίνα Στικούδη: Το δεύτερο παιδί ήρθε απρογραμμάτιστα, πήγαμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε περισσότεροι

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκε η αεροπορική άσκηση “Ηνίοχος 2026” – Δείτε φωτογραφίες