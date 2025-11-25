Η Ρωσία θέλει να διοργανώσει “μίνι Μουντιάλ” με χώρες που αποκλείστηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!

Καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά, η Ρωσία, που εξακολουθεί αποκλεισμένη από το διεθνές ποδόσφαιρο, εξετάζει το ενδεχόμενο διοργάνωσης του… δικού της Μουντιάλ, με την συμμετοχή εθνικών ομάδων που δεν προκρίθηκαν στην κορυφαία διοργάνωση της «στρογγυλής Θεάς». Πρόκειται για ένα σχέδιο, που ενδεχομένως θα έχει σημαντικές διπλωματικές επιπτώσεις, με στόχο να ασκήσει πίεση στην FIFA και να προετοιμάσει την επιστροφή της στην παγκόσμια σκηνή.

Οπως είναι γνωστό, η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη από διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι σύλλογοι και η εθνική ομάδα λειτουργούν σε μια περιφερειακή «ποδοσφαιρική φούσκα», παίζοντας φιλικούς αγώνες μακριά από το προσκήνιο και στερούμενοι παγκόσμιας προβολής, επίσημων διοργανώσεων και συναφών εσόδων. Αυτή η αθλητική περιθωριοποίηση επιδεινώνεται από την πολιτική απομόνωση, καθώς η FIFA και η UEFA διατηρούν το βέτο τους χωρίς σαφείς ενδείξεις για άμβλυνση της κατάστασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά ευρωπαϊκά και νοτιοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τις τελευταίες εβδομάδες ένα εκπληκτικό σχέδιο. Δηλαφή, πως η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να διοργανώσει το δικό της παράλληλο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, για ομάδες που δεν προκρίθηκαν. Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα «Przeglad Sportowy», η Μόσχα εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες για την διοργάνωση ενός διεθνούς τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με το επίσημο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ανεπίσημος στόχος θα είναι να διατηρηθεί η προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ενώ ο κόσμος του ποδοσφαίρου επικεντρώνεται στην Βόρεια Αμερική, και να αυξηθεί η πολιτική πίεση στην FIFA, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις. Σύμφωνα με ανάλογα δημοσιεύματα, έχει ήδη γίνει σχετική προσέγγιση-πρόσκληση στις ομοσπονδίες της Σερβίας, της Ελλάδας, της Χιλής, του Περού, της Βενεζουέλας, της Νιγηρίας, του Καμερούν και της Κίνας.

Μάλιστα, ο χιλιανός ραδιοφωνικός σταθμός «ADN Deportes» επιβεβαιώνει ότι η ρωσική πμοσπονδία πράγματι εργάζεται για την διοργάνωση ενός «Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους αποκλεισμένους». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το συγκεκριμένο μέσο, η Ουάσινγκτον εξετάζεται ακόμη και ως πιθανή πόλη υποδοχής, μια συμβολικά ισχυρή επιλογή δεδομένου ότι το επίσημο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί επίσης σε αμερικανικό έδαφος. Αυτή η επιλογή φαίνεται διπλωματικά δύσκολη, δεδομένης της απαγόρευσης εισόδου σε ορισμένα μέλη από αυτές τις χώρες σε αμερικανικά εδάφη.

Αλλά με την Ρωσία στο τιμόνι, η εύρεση ενός χώρου διεξαγωγής δεν θα ήταν περίπλοκη, αναφέρει το χιλιανό μέσο ενημέρωσης. Η Χιλή, η οποία βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε περιοδεία φιλικών αγώνων στην Ρωσία για την έναρξη ενός νέου αθλητικού κύκλου, φέρεται να έχει προσεγγιστεί για να συμμετάσχει στο έργο. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο: όσο δεν αρθεί το βέτο που έχουν επιβάλει η FIFA και η UEFA, η Ρωσία δεν μπορεί να διοργανώσει διεθνές τουρνουά με την συμμετοχή ομοσπονδιών-μελών, ακόμη και σε φιλική μορφή. Αρκετές πηγές, ωστόσο, υποδηλώνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία από την ρωσική πλευρά, πεπεισμένη ότι η γεωπολιτική κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Πέρα από την αθλητική πτυχή, αυτή η πρωτοβουλία καταδεικνύει για άλλη μια φορά τον αυξανόμενο ρόλο της διπλωματίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η χρονική στιγμή του ρωσικού έργου δεν είναι ασήμαντη, καθώς έρχεται εν μέσω φημών για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί μια διέξοδος από την κρίση στην Ουκρανία. Επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια παράλληλη διεθνή διοργάνωση, η Μόσχα δοκιμάζει την αντίδραση της FIFA και υπενθυμίζει σε όλους ότι σκοπεύει να γίνει και πάλι σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια αθλητική σκηνή. Το ποδόσφαιρο, και ακόμη περισσότερο το Παγκόσμιο Κύπελλο, παραμένει ένα εξαιρετικά ισχυρό μέσο ήπιας ισχύος. Σε αυτήν την… μάχη για επιρροή, η Ρωσία σκοπεύει να επαναφέρει τα φώτα της δημοσιότητας στον εαυτό της, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα αμφισβητήσει την καθιερωμένη τάξη και να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι, πίσω από την μπάλα, συχνά υπάρχουν πραγματικά διακυβεύματα.