Η πρόεδρος της Θέλτα έκανε ανάρτηση για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: “Δεν υπάρχουν χρώματα”
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνιο, κατέθεσε λουλούδια στην Τούμπα για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.
Πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, η πρόεδρος της ισπανικής ομάδας τίμησε τους 7 οπαδούς του “δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία και το video της ενέργειάς της, δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ισπανών.
Η Μαριάν Μουρίνο έκανε λοιπόν την αναδημοσίευση και έγραψε: «Με βαθύτατο σεβασμό, δεν υπάρχουν χρώματα. Με όλη μας την αγάπη».
Desde el respeto más profundo, no hay colores. Todo nuestro cariño. 🩵 @PAOK_FC https://t.co/VCxeCqc2Cm pic.twitter.com/H2a3YWwITV— Marián Mouriño (@mmourino) February 20, 2026
