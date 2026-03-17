Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τον Κλεομένη: Λουλούδια και φανέλα στη μνήμη του στο σημείο που δολοφονήθηκε

Τη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του “Δικαεφάλου”, που δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη, τίμησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Κλεομένης και άφησαν λουλούδια αλλά και μία φανέλα με το όνομα «Κλεομένης» και το νούμερο 20, όσα τα χρόνια του δολοφονημένου οπαδού.

Στο σημείο βρέθηκαν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, αλλά και οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον.

