Η Ολυμπιακή Φλόγα στην Ακρόπολη – Εντυπωσιακό βίντεο από τον Ιερό Βράχο

Από το ανυπέρβλητο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και σημείο αναφοράς για κάθε πολιτισμό, αλλά και τον ελληνισμό, την Ακρόπολη των Αθηνών, η Ολυμπιακή Φλόγα έστειλε τα διαχρονικά μηνύματα της σε κάθε σημείο της ανθρωπότητας.

Στο τελείωμα της 8ης μέρας της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, το βράδυ της Τετάρτης (03/12) o χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος, άναψε το βωμό στην Ακρόπολη.

Είχε παραλάβει τη Φλόγα από τον επίσης Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Βασίλη Πολύμερο και την Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας, Βιργινία Κραβαριώτη.

Mετά από εννέα ημέρες Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 11:00, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα εισέλθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος θα την παραδώσει στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας και της επερχόμενης διοργανώτριας χώρας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά θα την παραλάβει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, θα ανάψουν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, θα γίνει η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο.