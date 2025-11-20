MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η καρδιά του δρομικού κινήματος χτυπά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή

THESTIVAL TEAM

Με κοινό όραμα τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την εξωστρέφεια της πόλης, το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνουν  το 1ο  Thessaloniki City Marathon και το 8ο  Olympic Day Run – έναν θεσμό διεθνούς εμβέλειας, που φέρνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του Ολυμπιακού πνεύματος και του παγκόσμιου αθλητικού χάρτη.  

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και φίλοι του Αθλητισμού θα τρέξουν μαζί στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα (International Olympic Day), στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και διεξάγεται σε περισσότερες από 150 χώρες κάθε χρόνο, συγκεντρώνοντας άνω των 5,5 εκατομμυρίων συμμετοχών παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τον 1ο Μαραθώνιο Πόλης της χώρας, έναν παγκόσμιο θεσμό που για 1η φορά υλοποιείται στην Ελλάδα!

Το φετινό δρομικό πρόγραμμα προσφέρει πέντε συναρπαστικές διαδρομές — Μαραθώνιο,  Ημιμαραθώνιο, 10Κ, 5Κ και 1,5Κ, πιστοποιημένες από την Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) — χαρίζοντας μια μοναδική δρομική εμπειρία.

Η διοργάνωση αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της πόλης (παραθαλάσσια διαδρομή & πλήθος πολιτιστικών τοπόσημων) για να δημιουργήσει μια ελκυστική δρομική και παράλληλα τουριστική εμπειρία, που θα προβάλλει την Ολυμπιακή πόλη διεθνώς, ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται με τη θεσμική υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του ΔΚΟ OLYMPiA, ενώ τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη

