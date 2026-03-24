Η KAE ΠΑΟΚ τίμησε τον Κλεομένη: Λουλούδια και φανέλα στη μνήμη του στο σημείο που δολοφονήθηκε

Τη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του “Δικεφάλου”, που δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη, τίμησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο General Manager της ομάδας, Νίκος Μπουντούρης, μαζί με τους Αντώνη Κόνιαρη, Νίκο Περσίδη και Θοδωρή Ζάρα άφησαν λουλούδια και μία φανέλα του στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.