Η KAE ΠΑΟΚ τίμησε τον Κλεομένη: Λουλούδια και φανέλα στη μνήμη του στο σημείο που δολοφονήθηκε
Τη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του “Δικεφάλου”, που δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη, τίμησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο General Manager της ομάδας, Νίκος Μπουντούρης, μαζί με τους Αντώνη Κόνιαρη, Νίκο Περσίδη και Θοδωρή Ζάρα άφησαν λουλούδια και μία φανέλα του στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.
