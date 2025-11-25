Η FIFA τιμώρησε με μία αγωνιστική τον Ρονάλντο και θα παίξει κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο κανονικά στη σύνθεση της θα παραταχθεί η Πορτογαλία στους επερχόμενους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026 που θα διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας στον προτελευταίο αγώνα του προκριματικού ομίλου στην Ιρλανδία, αποβλήθηκε στις αρχές του Β’ ημιχρόνου για χτύπημα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο΄Σι, με τον Σουηδό διαιτητή Νίμπεργκ αρχικά να δείχνει κίτρινη κάρτα, αλλά στη συνέχεια με την παρέμβαση του VAR την ακύρωσε στέλνοντας τον στα αποδυτήρια.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και η φημολογία για την τιμωρία του καθώς υπήρχε κίνδυνος για καμπάνα τριών αγωνιστικών, κάτι που θα σήμανε ότι θα έχανε τα δύο πρώτα ματς της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ.

Τελικά, σήμερα έγινε γνωστό ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA τιμώρησε με μία αγωνιστική τον CR7 οπότε θα είναι διαθέσιμος από την πρεμιέρα της διοργάνωσης (εξέτισε την ποινή του στον τελευταίο αγώνα των προκριματικών) όπου θα κάνει νέο ρεκόρ φτάνοντας τις έξι συμμετοχές σε Μουντιάλ (όπως και ο Μέσι με την Αργεντινή).