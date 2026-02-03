Η Εθνική πόλο γυναικών πληγώθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία και θα παλέψει για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό

Η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει στο Φουντσάλ τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την Ουγγαρία (κανονικός αγώνας 8-8), στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα, η οποία βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ και ισοφάρισε 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε αρχικά προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως δύο αποκρούσεις της αναπληρωματικής τερματοφύλακα, Σόνια Γκολοπέντσα, έκριναν την αναμέτρηση, με τις Μαγυάρες να παίρνουν μία άτυπη ρεβάνς για τις ήττες τους σε δύο τελικούς πέρυσι, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο της αναμέτρησης που ακολουθεί, μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας

Η εθνική ξεκίνησε το ματς με μεγάλη νευρικότητα στην επίθεση, όπου με διαδοχικά λάθη και κακές επιλογές δεν μπορούσε καν να απειλήσει την Νέσμελι. Στην άλλη πλευρά της πισίνας, η Ιωάννα Σταματοπούλου μπήκε δυναμικά με τρεις δύσκολες αποκρούσεις, αλλά μετά από 5,5 λεπτά αγώνα η Ουγγαρία βρήκε τη λύση με πέναλτι της Κέστελι, για να ακολουθήσει αμέσως μετά το 2-0 από την Τίμπα. Χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να έρθει το πρώτο ελληνικό γκολ, σε σουτ της Νίνου που πέρασε τη γραμμή πριν αποκρούσει η Νέσμελι, όμως η Γκάρντα “απάντησε” άμεσα με μία “οβίδα” από την περιφέρεια. Στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, μάλιστα, οι Μαγυάρες κέρδισαν πέναλτι στην κόντρα, αλλά η Σταματοπούλου νίκησε από τα 5μ. την Γκάρντα.

Στη δεύτερη περίοδο, ήταν σειρά της Νέσμελι να αποκρούσει πέναλτι (σπεσιαλιτέ της άλλωστε) της Βάσως Πλευρίτου, όμως η Σιούτη έδωσε μία “ανάσα” στην εθνική, για να “απαντήσει” άμεσα η Σούμεγκι. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδειχνε μπλοκαρισμένο στην επίθεση, με τη Μυριοκεφαλιτάκη εντελώς αποκομμένη, και έμεινε “ζωντανή” στον ημιτελικό χάρη στις επεμβάσεις της Σταματοπούλου και τα συνεχόμενα επιθετικά φάουλ που χρεώθηκε η Ουγγαρία. Ενα “σκοτωμένο” σουτ της Ξενάκη, στην εκπνοή επίθεσης με παίκτρια παραπάνω, διαμόρφωσε το 4-3 του ημιχρόνου, που θα μπορούσε να λήξει ισόπαλο, αν η Βάσω Πλευρίτου είχε καλύτερη εκτέλεση σε νέα παίκτρια παραπάνω, στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Γκάρντα ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στο +2 για τις Μαγυάρες, αλλά η ελληνική ομάδα αξιοποίησε δύο κερδισμένες αποβολές και ισοφάρισε γρήγορα σε 5-5 με Μυριοκεφαλιτάκη και Ελευθερία Πλευρίτου, ενώ “έβγαλε” και μία άμυνα με αριθμητικό μειονέκτημα. Ενώ όμως το μομέντουμ φαινόταν να αλλάζει, η εθνική δέχθηκε γκολ σε κόντρα μετά από δικό της χαμένο παραπάνω και έμεινε ξανά πίσω με 6-5, σκορ που δεν άλλαξε ως το τέλος της τρίτης περιόδου.

Το αποφασιστικό τέταρτο οκτάλεπτο άρχισε με τη “γαλανόλευκη” να σπαταλάει ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω, αλλά και με νέο χαμένο πέναλτι, αυτή τη φορά με την Ελευθερία Πλευρίτου να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τα μπλοκ και η Σταματοπούλου κράτησαν όρθια την εθνική, μέχρι να βρει η Ξενάκη ένα “φαρμακερό” αριστερό σουτ και να ισοφαρίσει 6-6, 2΄49΄΄ πριν τη λήξη. Μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα, η Φάραγκο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ουγγαρία και η Κέστελι, μετά από αποβολή που χρεώθηκε η Τριχά στο κέντρο της πισίνας, έδωσε “αέρα” δύο τερμάτων στην ομάδα της. Η Σιούτη είχε άμεση απάντηση και στα 55 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα κέρδισε αποβολή. Μετά το τάιμ-άουτ του Χάρη Παυλίδη, η Σιούτη έβγαλε τρομερή ασίστ στην Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία “εκτέλεσε” από κοντά και ισοφάρισε σε 8-8, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η “ρώσικη ρουλέτα” ξεκίνησε ιδανικά για το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη, αφού η Σταματοπούλου απέκρουσε το σουτ της Κέστελι, ενώ οι Πάτρα, Νίνου και Τριχά είχαν 100% ευστοχία απέναντι στη Νέσμελι. Ο Σάντορ Τσεχ αποφάσισε να δοκιμάσει την αναπληρωτικά του γκολκίπερ, Σόνια Γκολοπέντσα, κι αυτή τον δικαίωσε απόλυτα. Σταμάτησε αρχικά τη Σιούτη και, αφότου η Τίμπα “έγραψε” το 12-11, η 20χρονη τερματοφύλακας νίκησε και τη Μυριοκεφαλιτάκη, χαρίζοντας στην Ουγγαρία το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης (5/2).

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 1-3, 2-1, 2-2, 3-2

Στα πέναλτι: 3-4

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Κέστελι (πέναλτι), 0-2 Τίμπα (περιφέρεια), 1-2 Νίνου (περιφέρεια), 1-3 Γκάρντα (περιφέρεια), 2-3 Σιούτη (περιφέρεια), 2-4 Σούμεγκι (περιφέρεια), 3-4 Ξενάκη (π.π.), 3-5 Γκάρντα (περιφέρεια), 4-5 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-5 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 5-6 Λαϊμέτερ (κόντρα), 6-6 Ξενάκη (περιφέρεια), 6-7 Φάραγκο (περιφέρεια), 6-8 Κέστελι (π.π.), 7-8 Σιούτη (περιφέρεια), 8-8 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.).

Η σειρά των πέναλτι: Κέστελι (απόκρουση), Πάτρα 9-8, Γκάρντα 9-9, Νίνου 10-9, Λαϊμέτερ 10-10, Τριχά 11-10, Σίλαγκι 11-11, Σιούτη (απόκρουση), Τίμπα 12-11, Μυριοκεφαλιτάκη (απόκρουση).

Η εθνική είχε 4/10 με παίκτρια παραπάνω, 0/2 πέναλτι (στον κανονικό αγώνα) και 4 γκολ από την περιφέρεια.

Η Ουγγαρία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 1/2 πέναλτι (στον κανονικό αγώνα), 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Διαιτητές: Καμπάνιας (Ισπανία), Ράκοβιτς Κρστόνοσιτς (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι 1, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σούμεγκι 1, Αουμπέλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ 2, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 3, Γκολοπέντσα, Τίμπα 2

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελένη Γρηγοροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ