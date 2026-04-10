Η Εθνική γυναικών συνέχισε αήττητη και είναι ένα βήμα από την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Billie Jean King Cup

Η Εθνική γυναικών έκανε την τέταρτη νίκη της στην Μπάνια Λούκα για το Billie Jean King Cup κόντρα στη Φινλανδία με τη Μαρία Σάκκαρη και Μάρθα Ματούλα να επικρατούν με 2-0 σετ στα παιχνίδια τους.

Η Μάρθα Ματούλα επέστρεψε στη δράση μετά την πρώτη μέρα αγώνων για την Εθνική γυναικών και επικράτησε 2-0 σετ (6-1, 7-5) ενάντια στην Κλαρίσα Μπλόμκβιστ βάζοντας την Ελλάδα σε θέση οδηγού κόντρα στη Φινλανδία.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Λάουρα Χιεταράντα με 2-0 σετ (6-3, 7-6) και έδωσε τη νίκη στην Εθνική γυναικών στο Billie Jean King Cup και ουσιαστικά την έφερε μία νίκη μακριά από την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει τη Νότια Αφρική το Μέγάλο Σάββατο (11/04/26) για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Group I της ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup.