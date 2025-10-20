MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: “Ξέρω ότι θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό κόντρα στην ΑΕΚ στην Opap Arena και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η ομιλία του αρχηγού του ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του ντέρμπι αποτέλεσε ψυχολογική ντόπα για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της σπουδαίας νίκης με ασίστ στο 0-1 και πίεση στη φάση του 0-2, επικαλέστηκε το δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ως παράδειγμα προς μίμηση. Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε αντιδράσει, επιστρέφοντας και παίρνοντας μια τεράστια νίκη.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, όπου ο Ζίβκοβιτς ακούγεται να λέει στους παίκτες:

«Παιδιά, το καλύτερο παράδειγμα για το πως θέλουμε να παίξουμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίζουμε τις δεύτερες μπάλες και, παιδιά, να το χαρούμε με τη μπάλα. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το».

Και κατέληξε στη φράση που αποτυπώνει πλήρως τη νοοτροπία που ζητά ο Λουτσέσκου:

«Ξέρω, αν κάνω ένα λάθος, πίσω είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον και θα πάρουμε τους τρεις πόντους σήμερα».

Αμέσως μετά, όλοι οι παίκτες σχημάτισαν έναν κύκλο και φώναξαν δυνατά: «1, 2… 4, ΠΑΟΚ», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμμετέχει έντονα στο σύνθημα. Η στιγμή αυτή έδειξε τη συσπείρωση και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν την ομάδα σε μία κρίσιμη νίκη.

