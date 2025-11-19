Η ΑΕΚ θα τιμήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στην Opap Arena κόντρα στον Άρη

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Άρη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League (23/11/25, 21:00, Cosmote Sport 2) και ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι για πρώτη φορά αντίπαλος της ΑΕΚ και η διοίκηση της Ένωσης αποφάσισε να τον τιμήσει στον αγώνα με τον Άρη. Ο Ισπανός προπονητής έχει κατακτήσει δύο τίτλους όσο βρισκόταν στον πάγκο της Ένωσης.

Ο 61χρονος προπονητής έχει κατακτήσει τη Super League το 2018, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας το 2011 όσο βρισκόταν στον πάγκο της ΑΕΚ.