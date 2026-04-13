H Σάκκαρη παρέμεινε στην 38η θέση

Η Μαρία Σάκκαρη παραμένει και αυτή την εβδομάδα στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα (13/4) η WTA. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.348 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά από τις… «διώκτριές» της- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Η μοναδική αλλαγή στην πρώτη δεκάδα είναι η άνοδος της Μίρα Αντρέεβα από τη δέκατη θέση στο Νο 9, με τη Βικτόρια Μπόκο να ακολουθεί το αντίθετο… δρομολόγιο.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.025 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.108

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.278

4. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.263

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.243

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.995

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.965

8. Τζάσμιν Παολίνι (Ιταλία) 3.907

9. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.611

Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.531

