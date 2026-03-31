H FIFA επέβαλε μεταγραφικό ban στον Άρη – Τι απαντά η ΠΑΕ

Ban της FIFA εμφανίζεται από σήμερα (31/03) στην καρτέλα της ΠΑΕ Άρης στην επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, χωρίς –όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις– να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της οφειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οφειλές προς ποδοσφαιριστές ή πρώην προπονητές, αλλά αφορά οικονομικές διαφορές με εκπροσώπους παικτών. Πρόκειται για εκκρεμότητα που υφίσταται εδώ και περίπου δύο χρόνια, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη και τους ατζέντηδες να έχουν προσφύγει στη FIFA, οδηγώντας στη σημερινή απόφαση με την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής.

Από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, ωστόσο, επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι, καθώς –όπως σημειώνεται– το ποσό που οφείλεται είναι μικρό και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ως προς τη λειτουργία της ομάδας. Μάλιστα, μετά και την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης από τη FIFA, εκφράζεται η εκτίμηση ότι η οφειλή θα τακτοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να αρθεί η επιβληθείσα απαγόρευση. Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά της ΠΑΕ ξεκαθαρίζουν πως δεν τίθεται θέμα επηρεασμού του μεταγραφικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι η τρέχουσα περίοδος δεν είναι μεταγραφική και ξεκινάει από την 1η Ιουλίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η υπόθεση βρίσκεται σε τροχιά διευθέτησης και αναμένεται να επιλυθεί εντός του επόμενου διαστήματος, ενώ δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση με τη διαδικασία αδειοδότησης της ΠΑΕ.

