H Εθνική πόλο γυναικών και 10 αθλητές και αθλήτριες στο πρόγραμμα υποτροφιών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) της ΕΟΕ με Πρόεδρο τον Δημοσθένη Γυρούση εισηγήθηκε στην Ολομέλεια τη λίστα με τους 10 αθλητές και αθλήτριες και την Εθνική ομάδα που θα πάρουν τις υποτροφίες, μέσω της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η πρόταση της ΕΠΟΠ έγινε ομόφωνα αποδεκτή και για την ομάδα, αφορά την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών που ήταν 7η στο Παρίσι το 2024 και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2025.

Για τις ατομικές υποτροφίες λήφθηκαν αιτήσεις από 14 Ομοσπονδίες για 25 αθλητές και αθλήτριες και στην τελική επιλογή δόθηκε προτεραιότητα στους συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 και στη συνέχεια η επιλογή έγινε σε συνδυασμό των επιδόσεων των αθλητών, στην διατήρηση της ισορροπίας των φύλων και την συμπερίληψη υποτρόφων από διαφορετικά αθλήματα.

Η τελική επιλογή:

Ζωή Φίτσιου (Κωπηλασία)— 3η Παρίσι 2024 / 2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2025 / 3η Παγκόσμιο Κύπελλο 2025 Πέτρος Γκαιδατζής (Κωπηλασία)— 3ος Παρίσι 2024 Τατιάνα Γκούσιν (Στίβος)— 9η Παρίσι 2024 Γεωργία Δαμασιώτη (Κολύμβηση)— 15η στα 200μ πεταλούδα και 23η στα 100μ πεταλούδα Παρίσι 2024 / 1η στα 100μ και 2η στα 200μ πεταλούδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 2025 Χριστίνα Μόσχη (Σκοποβολή)— 29η Παρίσι 2024 / 5η Παγκόσμιο Κύπελο Κάιρο 2024 Ερμιόνη Γκίκα (Ιστιοπλοΐα)— 1η Παγκόσμιο & Ευρωπαϊκό Νεανίδων (U19) 2025 Στέφανος Δημόπουλος (Κανόε καγιάκ)— 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε Sprint 2025 C1000 Παναγιώτης Μπιτάδος (Τρίαθλο)— 3ος Europe Triathlon 2025 / 2ος World Finals U23 2024 Αρίωνας Κολιτσόπουλος (Πάλη) — 3ος Ευρωπαικό U23 & U20 2025 / 5ος Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 2025 / 1ος Παγκόσμιο U17 2023 Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος(Ταεκβοντό) — 2ος Ευρωπαϊκό Ταε κβον ντό 2024 / 5ος Παγκόσμιο 2023

Οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028 εκτός εάν οι συγκεκριμένοι αθλητές χάσουν νωρίτερα την πρόκριση ή δεν καταφέρουν τελικά να πάρουν μέρος στη διοργάνωση.