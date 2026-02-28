ΓΣ Ηρακλής: “Πονέσαμε, κλάψαμε, αλλά αντέξαμε” – Ραντεβού στο Ιβανώφειο

«Πονέσαμε, κλάψαμε, αλλά αντέξαμε». Ο ΓΣ Ηρακλής, λίγη ώρα, μετά από το τελευταίο σφύριγμα του Μόσχου στην Καρδίτσα θέλησε να στείλει το μήνυμά του, με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή του Ημίθεου, στη μεγάλη κατηγορία.

«Πονέσαμε, κλάψαμε, αλλά αντέξαμε. Ο εφιάλτης τελείωσε. Ήρθαν επιτέλους οι δικές μας ημέρες.

ΥΓ1 Ραντεβού σήμερα στις 21:00 στο Ιβανώφειο.

ΥΓ2 Δεν έρχονται. Ήρθανε…», λέει η τοποθέτηση του Ερασιτέχνη Ηρακλή μετά το διπλό στην Καρδίτσα και την επικύρωση της ανόδου. Όντως, ο εφιάλτης τελείωσε. Ο Ηρακλής είναι εκεί όπου δικαιωματικά έπρεπε να βρίσκεται. Εκεί που ανήκει.