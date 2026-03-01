Γρηγορίου: Θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις -Ίσως να είχαν διαμορφώσει άλλο αποτέλεσμα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στην Cosmote TV αμέσως μετά την λήξη του αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια των παικτών του, αλλά και τις αποφάσεις του διαιτητή σε δύο κρίσιμες φάσεις.

«Σήμερα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε και έμφαση στο επιθετικο κομμάτι και να ανεβάσουμε τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Μας ερπηρέασε το πρώτο κρύο γκολ. Μετά είναι δύσκολο να κυνηγήσεις. Είχαμε ένα δοκάρι, δεν ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε πριν το ημίχρονο και είπαμε ότι στο δεύτερο θα πρέπει να ρισκάρουμε και ορθολογικά να βρούμε διαδρόμους» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Πάλι από μία αδράνεια δεχθήκαμε δεύτερο γκολ, αλλά οι ποδοσφαιριστές δεν το παράτησαν και αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το 2-1 μας έφερε και πάλι στο παιχνίδι. Δεν μιλάω για διαιτησίες, ωστόσο, θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις, το τρίτο γκολ για φάουλ στον Αθανασιάδη και το πέναλτι, που ίσως να είχαν διαμορφώσει άλλο αποτέλεσμα.

Κρατάω ότι οι παίκτες προσπάθησαν. Πρέπει να αλλάξουμε κυρίως την νοοτροπία και από το επόμενο ματς να επανέλθουμε στις νίκες. Ο Άρης είναι Άρης και πρέπει να έχει ψηλά το κεφάλι. Θα πρέπει να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο».

